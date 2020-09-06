7 mülteciyi tespit ederek tutukladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri 7 yabancı uyruklu şahsa kimlik kontrolü yaptı, yapılan kontrol sonucunda, 7 kişinin Suriye uyruklu olduğu ve ülkeye kanunsuz şekilde girdikleri belirlendi.



Gazimağusa’da önceki gece 22.00 sıralarında tespit edilen Suriye uyruklu mültecilere PCR testi yapıldı, test sonuçlarının çıkmaması üzerine karantinaya alınan Suriye uyruklu mülteciler, mahkeme huzuruna çıkarılamadı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, mültecilerin gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatı sonucu, mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



