Kısa sürede yakalandı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta gezintiye çıkan Murat Yıldırım ve Mehmet Vatanseven’den şüphelenen devriye polisi, zanlıların aracında arama yapmak istedi.

İki zanlı polisin dur ihtarında rağmen, tasarruflarındaki uyuşturucu maddeyi aracın camından atıp, kaçtı. Polis, atılan uyuşturucu maddeyi bulup, emare alırken, kayıplara karışan zanlılar birkaç saat sonra yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.45 sıralarında Güzelyurt’ta baraj bölgesinde araçla gezintiye çıkan Murat Yıldırım ve Mehmet Vatanseven’den şüphelenilmesi üzerine durdurulmak istendiklerini söyledi. Polis, devriye gezen polis ekibi tarafından durdurulmak istenen zanlıların, araçtan kâğıda sarılı yarım gram ağırlığında sentetik cannabiod türü uyuşturucu maddeyi atarak kaçtıklarını anlattı.

Güzelyurt’ta tespit edildiler

Polis, ileri soruşturma sonucunda Murat Yıldırım ve Mehmet Vatanseven’in saat 20.00 sıralarında Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.