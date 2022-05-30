Leyna denizle buluştu

Deniz kaplumbağalarının ve doğanın korunmasına yönelik toplum bilincini artırmayı hedefleyen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Leyna ismi verilen yeşil deniz kaplumbağasını doğal ortamına uğurlarken, bazı uyarılarda bulundu.

Akdeniz sahillerinde devam ettiren deniz kaplumbağalarının ülkemiz sahillerindeki yuvalama sezonunun başladığını duyuran Meritta, bu dönemde özellikle yuvalama yapılan sahilleri kullanacak kişilerin özen göstermesi gereken konulara dikkat çekerek, herkesin basit tedbirleri alarak dahi deniz kaplumbağalarının korunmasına ve nesillerinin devam etmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kara: Destek olabiliriz

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterdiği Caretta Caretta ve Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağalarının sahillerimizdeki yuvalama sezonunun başladığına dikkat çekti. Kara, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi. Anaç ve yavru kaplumbağaları rahatsız etmemek için yuvalama kumsallarına özellikle akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında mümkün olduğunca giriş̧ yapılmamasının, yuvaya denk gelme ihtimaline karşı şemsiye ve şezlong kullanımlarına dikkat edilmesinin önemine vurgu yaptı. Kara, kumsallardaki plastik kirliliğinin oluşmasını önleyerek ya da var olan atıkların temizlenmesini sağlayarak kaplumbağaların yuvalamalarına destek olunabileceğini de belirtti.

Leyna, doğal ortamına geri döndü

Şalvar Kaptan olarak da bilinen balıkçı Fehmi Büyükkal tarafından 8 Mayıs tarihinde bulunan ve Leyna ismi verilen 8-10 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası, akciğerlerinde su birikmesi ve enfeksiyon teşhisiyle Merkezde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 haftalık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü Merit Royal ve Crystal Cove Otellerinin kumsalında düzenlenen törenle denize gönderildi. Leyna’nın mavi sulara uğurlanmasına Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, onu bulan balıkçı Şalvar Kaptan ve Meritta gönüllüleri katıldı.