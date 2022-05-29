Her taraf kokuyor

Hüseyin ÇİÇEK

Maraş’ın kapalı bölümlerini açmaktan ve bölgeyi Singapur yapmaktan söz eden KKTC yetkilileri,

bir zamanlar Gazimağusa’nın en canlı bölgesi olan Laguna’nın ‘lağım gölü’ olmasını önleyemedi.

Diyalog muhabiri, bölge sakinleri ve turistlerden gelen şikayet üzerine Laguna’ya giderek, bölgedeki apartman yöneticisi Ufuk Umay’la görüştü.

Sorunun, arıtmadan kaynaklandığını belirten Umay “Arıtma tesisi çalıştırılmadığı için lağım suları denize akıtılıyor ve bu durum hem kirliliğe yol açıyor, hem de balıkçılarımıza zarar veriyor” dedi. Umay, AB yetkililerinin bölgede inceleme yaptıktan sonra 30 kadar Türk balıkçının güneye satış yapmasına yasak getirdiğini vurguladı.



Bölge kirlendi, insanlar terk etti

Diyalog’a konuşan Umay, bir zamanlar insanların hobi için balık avlamaya geldiği bölgenin lağım sularının denize akıtılmasından dolayı terk edildiğini dile getirdi.

Bölgede bulunan otel ile apartmanların arıtmasının ortak olduğunu belirten Umay, altyapıdaki yetersizlikler nedeni ile sorun yaşandığını belirtti. Umay, yönetim kurulu olarak, geniş kapsamlı bir açıklama yapacaklarını ve bölgede kaynaklanan sorunun nedenlerini en ince detaylarına kadar açıklayacaklarını ifade etti.

Umay, bölgenin, şehrin en güzide bölgelerinden olduğunu da belirterek, sorunun en kısa sürede çözülmesini beklediklerini de kaydetti.

Tekneler listeden çıkarılmıştı

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında taze balık ürününe yönelik AB uzmanları tarafından yapılan rutin kontrol sırasında, kanalizasyon atık suyunun arıtılmamış şekilde Laguna'daki balıkçı barınağının olduğu limana akıtıldığı tespit edilmişti. 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan AB raporunda kirlilik tespit edildiği belirtilerek, Gazimağusa Laguna bölgesinde yer alan teknelerin “Yeşil Hat Tüzüğü Onaylanmış Tekne Listesi'nden” çıkarıldığı duyurulmuştu.