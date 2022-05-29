Fotoğrafa bakınca utanıyoruz

Mısırlı şirket tarafından Ayia Napa’da 200 milyon Euro’luk yatırımla inşa edilen marinaya ilk kruvaziyer gemisinin bugün ulaşacağı bildirildi.

Toplam 200 yolcuyla gelecek olan gemiyi Ayia Napa marinasında yetkililer törenle karşılayacak.

Fileleftheros gazetesi Ayia Napa Marinası’nın “kısıtlı kullanım limanları listesine girmesinin ardından marinaya demirleyecek ilk gemi olan “Sea Dream yacht club” isimli kurvaziyerin bugün saat 11.00’de Marina yönetimi, Ay. Napa Belediyesi ve Rum Turizm Müsteşarlığı tarafından törenle karşılanacağını yazdı.

Gazete Ayia Napa Marinası müdürlüğünün, başka kurvaziyerleri de bölgeye getirebilmek için istişarelerini sürdürdüğü bilgisini de verdi.