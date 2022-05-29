Uçaklar katılacak

Güney Kıbrıs ile İsrail’in ilerleyen günlerde geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, tatbikatın önceden planlandığını ve bugünlerde yapılmak üzere ertelendiğini anımsattı.

Gazete, tatbikatın ilerleyen günlerde yapılacak olmasının İsrail basınında çıkan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’e yönelik protestosuna dair haberlerle öğrenildiğini yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’nın tatbikat yapılacağını teyit ettiğini kaydeden gazete, tatbikata dair herhangi bir detayın paylaşılmadığını ve bir sonraki aşamada duyuru yapılacağının ifade edildiğini belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, şu anda İsrail’de gerçekleştirilmekte olan tatbikatın ertesinde, İsrailli komandoların Güney Kıbrıs’a gideceğini ve burada, çok sayıda savaş uçağının da katılacağı bir tatbikat gerçekleştirileceğini yazdı.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek tatbikatla ilgili İsrail Hükümeti’ne bazı itiraz ve soruları olduğunu kaydeden gazete, Türk Hükümeti’nin İsrail’den tatbikatın amacıyla ilgili izahat istediğini belirtti.

Gazete, İsrail’in Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerilmesi olasılığını göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki üst düzey yetkililere “tatbikatın içe yönelik olduğunu ve başka bir içeriği bulunmadığını” ilettiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, gerçekleştirilecek tatbikatın bugüne kadar iki ülkenin ortak yaptığı tatbikatların en büyüğü olacağına işaret etti.