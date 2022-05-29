Sahibi aranıyor

Araç yedek parçalarının yüklü olduğu TIR’la Kuzey Kıbrıs’a getirilmek istenen 5 kilo 800 gram uyuşturucu Mersin Limanı’nda ele geçirildi.

Araç yedek parçalarının KKTC’deki bir firma tarafından ithal edildiği belirlenirken, söz konusu şirketin uyuşturucuyla bağı olup olmadığına dair araştırma yapılacağı, Türkiye emniyetinin, KKTC polisi ile temasa geçeceği belirtildi. Uyuşturucunun yanı sıra kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

5 pakete konuldu

AA’da yer alan habere göre; Mersin Limanı'nda, araç yedek parçası yüklü konteynerde 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yedek parçaların yüklü olduğu gemideki konteynerde arama yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada valizlerde 5 paket halinde vakumlu poşetlere konulmuş 5 kilo 800 gram skunk ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.