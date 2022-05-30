Kritik konular ele alınacak

Altı siyasi partinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin dördüncüsü, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenleniyor. Kritik konuların ele alınacağı toplantı sonrası ortak bir metnin yayınlanması bekleniyor.

Genel merkeze sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gitti.

Toplantıda, kurulan komisyonların hazırladığı raporlar ele alınacak. Liderler kritik toplantıda ekonomi, dış politikadaki gelişmeler ve TBMM’ye sunulan sosyal medya yasasını da görüşecek.

Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanı tarafından ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

