Müzik ziyafeti sundu

Kıbrıs eğlence hayatına farklı bir boyut kazandıran ve kısa sürede rakiplerini geride bırakan Maxim Royal, 6’ncı sezonu muhteşem bir finalle kapattı.

Tüm sezon boyunca en özel sanatçılara ev sahipliği yapan Maxim Royal, adına yakışır bir şekilde final yaptı. Gecenin final bölümünde söylediği şarkılarla herkesin gönlüne taht kuran, Altay sahne aldı.

Gecenin finalinde, sezon boyunca mekâna gelip kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür eden Altay, şarkılarıyla geceye muhteşem bir eğlence yaşattı.

