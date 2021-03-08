‘Kısmi açılım’ heyecanı

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu kararıyla 10 Mart Çarşamba günü dış mekanlarda hizmet vermelerine izin verilen restoranlar ‘kısmi açılım’a hazırlanıyor.

Restoran işletmecileri ile çalışanları, ön koşul olarak belirlenen PCR testi zorunluluğunu yerine getirmek için önceki gün ücretsiz test merkezlerine akın etti.

Ücretsiz test uygulamasının Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’de belirtilen program dâhilinde bugün de devam edeceği belirtildi.

Dış mekan oturma alanları hizmete açılacak olan restoranlar, bazı kurallara uyacak. Dış mekanlarda kurulacak masalar arasında 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 santim uzaklık olacak.

Bu koşullarla ilgili restoran işletmecilerine taahhütname imzalatılacak ve koşulları yerine getirmediği tespit edilen işletmeler kapatılacak.

Bazı açılımlar bugün başlıyor

Bu arada bugün itibariyle Özel eğitim merkezleri açılabilecek. Ayrıca bugünden itibaren Cuma’ya kadar sadece gece 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma geceleri saat 21.00 ile Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak.

13 Mart Cumartesi, market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında zorunlu ihtiyaçlar dışında kalan tüm işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

Pazar günü ise sadece eczane, fırın, hayvancılık ve tarım işletmeleri açık olacak.

Bakanlar Kurulu’nca kapalı olduğu ilan edilen; tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar dışındaki tüm işletmeler ise hizmet vermeye devam edecek.

Lefke- Güzelyurt -Gazimağusa ve İskele’de enfeksiyon oranının Lefkoşa ve Girne’ye oranla çok daha düşük seyretmesi nedeniyle Lefkoşa ve Girne’den diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurullarının denetiminde olacak.

Transferler için de açılıma gidildi

Temassız sporlar, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetleri de yine aynı tarihten itibaren yapılabilecek.

Öte yandan KKTC’de ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyenlerin transferleri için de açılıma gidildi.

Taksicilere izin

Taksiciler son 72 saatte yapılan PCR test sonuçlarını ibraz ederek saatlik olarak Güney Kıbrıs Larnaka havalimanına transfer yapabilecek.

Ücretsiz test merkezleri

Lefkoşa

6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart (3 gün)

09.00 - 16.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (Elçilik arkası).

Gazimağusa

6 Mart ve 8 Mart (2 gün)

10.00 - 17.00 saatleri arasında Califorian Mağusa Restaurant Bahçesinde,

İskele

6 Mart ve 8 Mart (2 gün )

10.00 - 17.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Düğün Salonu

Girne

6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart (3 gün)

09.00 – 17.00 saatleri arasında Hürdeniz Arka Bahçe (Karaoğlanoğlu)

Güzelyurt ve Lefke

6 Mart ve 8 Mart

09.00 - 17.00 saatleri arasında Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı.