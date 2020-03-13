KKTC’de korona virüs vakası sayısı 5’e yükseldi. Gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki iki kişide ve 9 gün önce İngiltere’den ülkeye gelen KKTC vatandaşı bir kişide daha virüs saptandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk iki vakanın da görüldüğü Alman turist kafilesinde yer alan gözlem altında tutulan hastalardan 3’ünün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiler ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlendi.

Yine 9 gün önce İngiltere’den KKTC’ye dönen bir KKTC vatandaşının da ateş gibi şikayetlerle bakanlığa ulaşmasının ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edildi.

Böylece KKTC’deki pozitif Coronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi.

14 GÜN BEKLENECEK

ALMANYA KARANTİNA SÜRESİ ÖNCESİNDE VATANDAŞLARINI ALMIYOR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs’a 8 Mart tarihinde tatil amaçlı gelip, Gazimağusa’da Salamis Otel’de konaklayan Alman bir kadında corona virüsü çıkması üzerine aynı otelde kalan ve karantinaya alınan 141 kişi ülkelerine gönderilemiyor.

Alman yetkililerin, 141 turisti karantina süresi olan 14 gün sonra geri alacağını KKTC makamlarına ilettiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 12:21