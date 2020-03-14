Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 15’inci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 15’inci hafta talihlileri açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Fatma Kasap/LEFKOŞA
2) Mustafa Güçeri/Geçitkale
3) Betül Koçak/Minareliköy
4)Fatma Hansel/Tuzla
5)Ali Dorunay/Serhatköy
Fanlı soba:
1)Ziba Karşılı/Lefkoşa
2) Mustafa Koca/Minareliköy
3) Fatma Pehlivanoğlu/Kaymaklı
4)Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli
5)Mehmet Beysan/Lefkoşa
Ütü:
1)Necmi Çelik/Lefkoşa
2) Tanju Borucu/Gönyeli
3)Sadık Yavaş/Lefkoşa
4)Mehmet Kuni/Gemikonağı
5)Ziba Karşılı/Taşkınköy
Tost makinesi:
1)Şenal Ataçağ/Gönyeli
2)Emine Soykan/Mormenekşe
3)Fatma Öztunç/Alsancak
4)Ayşe Timel/Lefke
5) Nevin Fenman/Gemikonağı
Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 15’inci hafta çekilişi yapıldı
20 talihli belirlendi
Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 15’inci hafta çekilişi yapıldı.
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