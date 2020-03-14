Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 15’inci hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 15’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 15’inci hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 15’inci hafta talihlileri açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:       
1)Fatma Kasap/LEFKOŞA
2) Mustafa Güçeri/Geçitkale
3) Betül Koçak/Minareliköy
4)Fatma Hansel/Tuzla
5)Ali Dorunay/Serhatköy

Fanlı soba: 
1)Ziba Karşılı/Lefkoşa
2) Mustafa Koca/Minareliköy
3) Fatma Pehlivanoğlu/Kaymaklı
4)Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli 
5)Mehmet Beysan/Lefkoşa

Ütü:
1)Necmi Çelik/Lefkoşa
2) Tanju Borucu/Gönyeli
3)Sadık Yavaş/Lefkoşa
4)Mehmet Kuni/Gemikonağı
5)Ziba Karşılı/Taşkınköy

Tost makinesi:
1)Şenal Ataçağ/Gönyeli
2)Emine Soykan/Mormenekşe
3)Fatma Öztunç/Alsancak
4)Ayşe Timel/Lefke
5) Nevin Fenman/Gemikonağı

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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