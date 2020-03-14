Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 15’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 15’inci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 15’inci hafta talihlileri açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Fatma Kasap/LEFKOŞA

2) Mustafa Güçeri/Geçitkale

3) Betül Koçak/Minareliköy

4)Fatma Hansel/Tuzla

5)Ali Dorunay/Serhatköy



Fanlı soba:

1)Ziba Karşılı/Lefkoşa

2) Mustafa Koca/Minareliköy

3) Fatma Pehlivanoğlu/Kaymaklı

4)Gönül Kiremitcioğlu/Gönyeli

5)Mehmet Beysan/Lefkoşa



Ütü:

1)Necmi Çelik/Lefkoşa

2) Tanju Borucu/Gönyeli

3)Sadık Yavaş/Lefkoşa

4)Mehmet Kuni/Gemikonağı

5)Ziba Karşılı/Taşkınköy



Tost makinesi:

1)Şenal Ataçağ/Gönyeli

2)Emine Soykan/Mormenekşe

3)Fatma Öztunç/Alsancak

4)Ayşe Timel/Lefke

5) Nevin Fenman/Gemikonağı