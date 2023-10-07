Çöpte yine ilaç bulundu

Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan bir doktor ile bir eczacıya 3’er gün tutukluluk verildi.

Soruşturma kapsamında 4 Ekim’de tutuklanan bir doktor ile bir eczacıya 5’er gün ve 3 Ekim’de tutuklanan bir doktor ile 2 eczacıya 3’er gün daha tutukluluk verildi.

Suçla bağlantılı tutuklanan bir vatandaş ise teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Bu arada Lefkoşa’da dün öğleden sonra bir vatandaş tarafından boş arazi içerisinde 2 çöp poşeti ilaç bulundu.

2 zanlı 3 gün poliste

İlk olarak mahkemeye çıkarılan doktor Ö.B. ile eczacı M.F.’nin davası görüldü.

Soruşturmayı yürüten polis, 2023 yılı Ocak- Ağustos ayları arasında doktor Ö.B. tarafından 3 bin 37 reçete yazıldığının ve M.F.’nin eczanesinde yapılan aramada 8 adet kupürü kesik ilaç bulunduğunun ve sadece Ağustos ayında bahse konu eczane tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi’ne verilen reçetelerden 8’inin sahte olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, 22 kişinin ifadesinin alındığını ve emare olarak alınan bilgisayarlar ile cep telefonlarının inceleneceğini söyledi. Polis, zanlıların soruşturmanın gidişatına etki edebileceğine işaret ederek, 3’er gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını emretti.

67 sahte reçete tespit edildi

İkinci olarak 4 Ekim’de tutuklanan doktor H.B.U. ile eczacı H.K.’nin davası görüldü.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda pek çok elektronik eşyanın incelenmek üzere emare olarak alındığını aktardı.

Polis, eczacı H.K.’nin verdiği gönüllü ifadesinde doktor H.B.U.’ya reçete yazdırdığını ve bazı boş küpürleri reçete yazdığını kabul ettiğini belirtti.

Eczacı H.K.’nin ocak-ağustos ayları arasında bin 917 reçeteyi Sosyal Sigortalara gönderdiğini, bunların bin 901’inin doktor H.B.U. tarafından yazıldığını ve 67’sinin sahte olduğunu kaydeden polis, ilaçların atılması ile ilgili olarak ise mobese kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkında 5’er gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlıların 5’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Bir doktor ile 2 eczacı 3 gün hücrede kalacak

Ardından, 2 Ekim’de tutuklanan doktor S.T. ile eczacılar Ö.T. ve E.T.’nin davası görüldü.

Polis, zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda pek çok elektronik eşyanın incelenmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Ö.T.’nin Serdarlı’daki eczanesi tarafından Sosyal Sigortalara temmuzda sunulan 306 reçete karşılığında 165 bin 603 TL ve ağustosta sunulan 389 reçete karşılığında 201 bin 856 TL para temin edildiğini anlattı.

Polis, bahse konu eczanenin 24 farklı doktor ile çalıştığını, ocak-ağustos ayları arasında toplam 6 bin 664 reçeteyi Daire’ye verdiğini ve bunlardan 5 bin 768’inin doktor S.T. tarafından yazıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, Ö.T.’nin 14, E.T.’nin ise 32 reçetesinin sahte olduğunun tespit edildiğini de ekledi ve 3 zanlı hakkında 3’er gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını emir verdi.

Vatandaş, teminatla serbest kaldı

Mahkemede son olarak mesele ile bağlantılı tutuklanan vatandaş N.S.’nin davası görüldü. Polis, eczacı M.F.’nin eşi olduğunu belirttiği N.S.’nin, eşinin Ağustos ayı içerisinde yazdığı ve sahte olduğu tespit edilen 8 reçetenin birinde imzası olduğunu aktardı. Polis, N.S‘nin imzanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini de ekledi ve teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

2 torba ilaç bulundu

Bu arada Lefkoşa’da boş arazi içerisinde 2 çöp poşeti ilaç bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Kartal Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 2 çöp poşeti içerisinde atılan, kutuları olmayan ilaçlar bugün bir vatandaş tarafından bulunarak, polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.