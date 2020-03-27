Güneyde 14 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta dün 14 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vakalarla birlikte güneyde hasta sayısı 146’ya yükseldi.

Yeni tespit edilen 14 vakadan 4’nün AB ülkelerinden gelenler, 8’inin kesinleşmiş vakalarla temas edenlerden oluştuğu belirtildi.

Vakalardan birinin Baf Hastanesi’nden virüsü kaptığı, diğerinin ise seyahat geçmişinin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs tespiti için şimdiye kadar toplam 4 bin test yapıldığı, günlük ortalama 300 ile 500 test gerçekleştirildiği belirtildi.

Rum Nevroloji ve Genetik Enstitüsü Müdürü Leonidas Filaktu konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarının görüldüğü ilk günden itibaren toplamda 4 bin tanı testi gerçekleştirildiğini belirtti.

Filaktu, günde ortalama 300 ila 500 örnek incelediklerini ifade etti.

Yeni kararlar alındı

Güneyde vakaların artması üzerine dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu, yeni önlemler aldı. Kurul, ağırlıklı olarak tarım sektörünü destekleyen bir dizi önlem açıklarken, kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında işbirliği protokolü imzalandığını da duyurdu.

Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Coronavirüs’le mücadelenin ekonomik etkileri çerçevesinde bir dizi önlem daha aldığını aktardı.

Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu, daha önce alınan bir dizi önlemin yanı sıra, tarım sektörünü destekleyecek bazı önlemleri de karara bağladı. Açıklanan önlemler arasında, çiftçilerin üç aylık sürede tüketecekleri su miktarının yüzde 20’sinin ücretsiz olması, Ağustos ayına kadar su kesintisi yapılmaması, tarımda çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma izinlerinin otomatikman yenilenmesi gibi unsurlar dikkat çekiyor. Habere göre, sokak hayvanlarına yardım yapan kuruluşlara, mama ve diğer ihtiyaçlar için 50 bin Euro verilmesi de karara bağlandı. Rum haber kaynakları ayrıca, Rum Sağlık Bakanlığı ile Özel Hastaneler Derneği arasında, devlet hastanelerinin yükünü azaltma amacıyla hasta sevkleri konusunda protokol imzalandığını belirttiler.

Açıklamada, söz konusu protokolle, hali hazırda mevcut işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı da ifade edildi.