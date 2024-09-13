‘Artık çözüm bulunmalı’

Ömer KADİROĞLU

Turizm Dairesi verilerine göre; 2024 yılının ilk yarısında hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı 976 bin 604 olurken, sınır kapılarından ise bir milyon 295 bin 302 kişi ülkeye giriş yaptı. Sınır kapılarından girenlerin 760 bin 810'unu Güney Kıbrıs uyruklu kişiler, 534 bin 492'sini ise diğer ülke vatandaşları oluşturdu.

Rakamlar sınır kapılarından ülkeye daha fazla yolcu ve turist geldiğini ortaya koyuyor ancak geçişlerin rahatlatılması için gerekli önlemler alınmıyor. Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da sürekli işkence yaşanıyor, güneye geçişler saatleri buluyor.

Vatandaşlar daha fazla sınır kapısı açılmasını ve mevcut kapılarda yoğunluğun azaltılması için çalışma yapılmasını istiyor.

Ne dediler…?

Hasan Altınmakas

“Doktora görünmek için güneye geçiyoruz. Zaman zaman oraya gittiğimizde alışveriş de yapıyoruz. Metehan sınır kapısında yine ciddi bir kalabalık var ve artık daha fazla kapının açılması gerektiği bir gerçektir. Resmen eziyet çekiyoruz. “

Ümit Yumurtaş

“Metehan Sınır Kapısından geçiş yapmak istediğimizde yoğun bir kalabalıkla karşılaşıyoruz ve uzun süre burada beklemek zorunda kalıyoruz. Ümit ederim ki yetkililer bu duruma artık kalıcı bir çözüm bulur.”

Faik Gencer

“Güneye geçiş amacım seyrüsefer çıkarmaktır. Seyrüsefer çıkartıp geri döneceğim. Metehan sınır kapısında uzun zamandır sıkışıklık yaşanıyor ve insanlar burada uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu durum sadece kuzeyden kaynaklı değildir. Bu sıkıntının yüzde 80’i güneyden kaynaklanıyor. Güneydeki yetkililer ile oturulup bu konunun görüşülmesi gerekiyor. Metehan Sınır Kapısında yollar açtık, hazırlıklar yaptık ancak yaptığımız gibi de kaldı.”

Yavuz Yürükoğluları

“Güneye geçiyoruz ve yine her zamanki gibi yine ciddi bir trafik vardır. İlla bu insanlara bu eziyeti yaşatacaklar. Yetkililere çağrım korkmamaları ve kapıları açmalarıdır.”

Yaşar Aracı

“Güneye geçiş amacımız alışveriştir. Güneyde hayat daha refah ve daha ucuz olduğu için alışverişimizi oradan yapıyorum. Ancak trafikten dolayı resmen işkence yaşıyorum. Metehan’da sürekli yoğunluk yaşanıyor ve başka yerden daha kapılar açılsa bu sıkıntı ortadan kalkmış olacak.”

Rasıh Bada

“Güneye geçiş amacım yeşil hat tüzüğü üzerinden balık ihracıdır. Metehan’daki yoğunluk tek kelime ile rezalettir. Bizim saatlerimiz kısıtlıdır çünkü oraya götürdüğümüz balıklar doktor kontrolünden geçer. Eğer biz doktorun kontrol saati geçirirsek ürünleri satamayıp geri dönmek zorunda kalıyoruz. Yetkililerden beklentim inşallah kısa sürede çözüm bulurlar.”

Muhammed Furkan

“Güneye geçiş amacım yeşil hat tüzüğü üzerinden iş yapıyor oluşumdur. Güneye geçtiğim zaman arada sırada alışveriş de yapıyorum çünkü fiyatlar birçok üründe kuzeyden daha ucuz. Metehan Sınır Kapısında oluşan yoğunluk çok kötü özellikle buradaki inşaat başladıktan sonra daha da kötü bir hale geldi. İnşallah inşaat bittikten sonra bu kalabalıktan kurtuluruz.”