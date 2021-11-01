KKTC’yi temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Konseyi Medya Forumu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etti. “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” başlığı altında ilk kez düzenlenen forum, İstanbul Marriott Otel Asia’da düzenlendi. Forum’a Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye statüsündeki Macaristan’ın yanı sıra; Türkmenistan ve KKTC’den önde gelen medya temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ile üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu 350 davetli katılım sağladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj yoluyla katılımcılara hitap ettiği foruma; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in yanı sıra; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından temsilciler katıldı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Konseyi Medya Forumu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etti. “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” başlığı altında ilk kez düzenlenen forum, İstanbul Marriott Otel Asia’da düzenlendi. Forum’a Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye statüsündeki Macaristan’ın yanı sıra; Türkmenistan ve KKTC’den önde gelen medya temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ile üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu 350 davetli katılım sağladı.
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