KKTC’yi temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Konseyi Medya Forumu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etti. “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” başlığı altında ilk kez düzenlenen forum, İstanbul Marriott Otel Asia’da düzenlendi. Forum’a Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci üye statüsündeki Macaristan’ın yanı sıra; Türkmenistan ve KKTC’den önde gelen medya temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yetkililer, sosyal medya fenomenleri ile üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu 350 davetli katılım sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj yoluyla katılımcılara hitap ettiği foruma; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in yanı sıra; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından temsilciler katıldı.



Foruma, DAÜ İletişim Fakültesi’ni temsilen, İletişim ve Medya Çalışmaları doktora öğrencileri Mürüde Sevinç Özen ve Banu Çalışkanlar katıldı. Öğrenciler, üç gün süren panellerin yanı sıra, çalıştay programlarında da yer alarak etkinliğe katkı sağladı. İlk gün gerçekleşen açılış konuşmalarının ardından, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen hazırlanan kapsamlı dijital sergiler açıldı. İkinci günde yapılan ilk oturumda “Türk Dünyasının Geleceği: Türk Dünyasının Yeni Uluğ Bey’leri, Ali Şir Nevai’leri, Ahmed Yesevi’leri, Nizami-i Gencevi’leri” başlığı altında “bilim”, “kültür sanat”, “medya”, “spor”, “uluslararası ilişkiler” ve “yeni medya” konulu çalıştaylar yapıldı. Çalıştayların sonunda ortak bildiriler yayınlandı.