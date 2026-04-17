Komite kurulacak

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede elektrik müteahhitlik faaliyetleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla kayıt dışı kişiler tarafından yürütülen elektrik işlerinin yol açtığı sorunlarla çözüm önerileri konuşuldu.

Elektrik alanında yabancı kişilere eğitim ve sertifika verilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği temsilcilerinin yer alacağı bir komite kurulmasının kararlaştırıldığını belirten Hasipoğlu, elektrik gibi yüksek risk içeren bir sektörde standart dışı ve denetimsiz çalışmaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Bu süreçte sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

