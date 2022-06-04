‘Korktuğu’ başına geldi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2016 yılında meydana gelen şiddet tehdidi olayı ile ilgili aranan Halil Korkmaz, Kuzey Kıbrıs’a geri dönünce yakalandı. Yaşanan olayda eski eşiyle görüşen adamı telefonda arayarak öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen Halil Korkmaz’ın önceki gün KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildiği belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, söz konusu şahsı “Tek kelime ile o kadından uzak dur, yoksa sana ölümlerin en acısını tattırırım” diyerek tehdit ettiği açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Ayşegül Kaya, zanlının, 8 Haziran 2016 tarihinde, eski eşiyle görüştüğü gerekçesiyle S.Ş. isimli kişiyi arayarak, “Tek kelime ile o kadından uzak dur, yoksa sana ölümlerin en acısını tattırırım” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Zanlının şikayet üzerine 2016 yılında aranan şahıs ilan edildiğini ve önceki gün KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.