Saner zorda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında dün sırasıyla CTP, HP, TDP, DP ve YDP’yi ziyaret etti.

CTP ziyaretin hemen ardından yaptığı açıklamayla niyetini ortaya koydu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmadıklarını vurguladı.

HP ise dün akşam gerçekleştirdiği parti meclisi toplantısının ardından oy çokluğu ile karar aldı ve koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını açıkladı.

TDP hükümette yer almayacaklarını belirtirken, DP, geniş kapsamlı bir hükümet modelinden yana olduğunu belirtti. YDP ise erken seçim hükümeti olmaması durumunda hükümete gitmeye sıcak bakmadı.

Ülkede hükümet çalışmaları dünkü kararların ardından ciddi bir çıkmaza girmiş oldu.



İlk ziyaret CTP’ye

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner ilk ziyaretini Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne yaptı.

Saner’e ziyaret sırasından Tarım Bakanı Dursun Oğuz, UBP milletvekili Özdemir Berova ve UBP PM üyesi Selin Candemir eşlik etti. Görüşmede ayrıca CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilleri Sıla Usar ve Armağan Candan da yer aldı.

Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’yi hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından ilk görüşmeyi Ana Muhalefet Partisi CTP’yle gerçekleştirdiklerini belirtti. Saner, “Ülkede acil hükümet kurulması lazım çağrımıza anında cevap vererek bizi kabul eden CTP’ye teşekkürler” dedi.

UBP’nin icraat hükümeti kurabilmesi adına CTP’yle bu konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Saner, iki partinin de görüşleri parti meclisinde değerlendireceğini belirtti.

Saner, sırasıyla tüm partilerle görüşeceklerini ve UBP olarak en son noktaya kadar şanslarını zorlayacaklarını kaydederek, görev ve sorumluluklarının bilincinde bir CTP görmekten de mutlu olduğunu söyledi.

Ersan Saner, icraat hükümet kurma kararlılığıyla adım attıklarını ancak CTP ile Kıbrıs Konusun asgari müşterekte buluşma noktasında problemler yaşayacaklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Erhürman: Uygun bulmayacağız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi alan partinin kendisinden sonra en çok milletvekili olan partiyi ziyaret etmesinin teamül olduğunu ve bu dönemde teamüllere sadık kalmaya demokrasi bakımından çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

UBP ile CTP’nin ülkenin en köklü partileri olduğunu ve aralarındaki iletişimin sağlıklı şekilde devam etmesinin en doğru adım olduğunu dile getiren Erhürman, hangi konularda ayrılıkları, hangi konularda beraberlikleri olduğunu bildikleri UBP ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Erhürman, Saner’in uzun erimli bir hükümet arayışı olduğunu, dolayısıyla da kendilerinin şu an için UBP’yle böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmayacaklarını aktardıklarını söyledi.

Saner’e 15 günlük çalışması için başarılar dileyerek ülkenin bir süredir hükümet ihtiyacı olduğunu bunu daha da çok uzatmamak gerektiğini bu nedenle de görüşlerini net şekilde paylaştıklarını belirtti.

İkindi durak HP

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, ikinci ziyaretini HP’ye yaptı.

Ersan Saner başkanlığındaki heyet dün öğleden sonra HP’yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yenal Senin, Genel Sekreter Jale Refik Rogers, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milletvekili Mesut Genç ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Saner'in heyetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile UBP Milletvekili Özdemir Berova yer aldı.

Saner, “İcraat hükümeti kurma kararlılığımız olduğunu ortaya koyduk. Neler yapabileceğimiz konusunda görüş-alışverişinde bulunduk. İki parti konuyu yetkili organlarında görüşmede mutabık kaldı” dedi.

Covid- 19 salgını nedeniyle dünyada büyük sıkıntılar yaşandığını, ekonominin ciddi hasar gördüğünü belirten Saner, “Bir an önce bir hükümet kurmanın zorunluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Halkın Partisi’nde de bunu görmek beni mutlu etti. Hareket noktamız, en kısa zamanda bir hükümet formülü yaratmak ve halkın sorunlarına çözüm bulmak” şeklinde konuştu.

HP’den oy çokluğu ile ‘hayır’

Saner ile görüşme yapan HP, akşam saat 18.00'de parti meclisini topladı, UBP-HP koalisyon teklifini görüştü. HP gerçekleştirdiği parti meclisinde Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyona girmeme kararı aldı.

Parti Meclisi’nden karar 10 ‘evet’, 5 çekimsere karşın 40 ‘hayır’ oyuyla çıktı.

Saner, TDP'yi de ziyaret etti

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde Toplumcu Demokrasi Partisi'ni de (TDP) ziyaret etti.

TDP Lefkoşa İlçe Merkezi'ndeki görüşmede Saner, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

Görüşmede UBP Milletvekilleri Dursun Oğuz ile Özdemir Berova, TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP MYK üyesi Selin Candemir ve TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner yer aldı.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Saner başkanlığındaki heyete, ziyaretten ötürü teşekkür etti ve kendilerini Kıbrıs misafirperverliği çerçevesinde ağırladıklarını söyledi.

Özyiğit: Biz yokuz

Özyiğit, ülkede acilen bir hükümete ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntılar, eğitim, sağlık alanlarındaki sıkıntılara çözümler üretilmesi, insanların yaşamının sağlıklı bir sisteme oturtulması gerekliliğine değindi.

Bir an önce hükümet kurulmasının bütçe için de önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, TDP olarak net tavır ortaya koyduklarını, ülkeye müdahaleler olduğundan hükümette yer alarak bunlara ortak olmayacaklarını ifade etti ve başarılar diledi.

Saner: Ortak çalışmaya hazırız

Ersan Saner de, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine vermesinin ardından, hükümet ihtiyacı ortada olduğundan seri bir şekilde ziyaretler yaptıklarını kaydetti.

Ülkede pek çok seçim yaşandığını ve her seçime "müdahale" edildiğinin söylendiğini ifade eden Saner, ancak her seçim döneminde, bir önceki dönemin görmezden gelindiğini işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin halk iradesiyle tamamlandığını ifade eden Saner, bu ülkenin Kıbrıs Türk halkının olduğunu ve ülkeye hep birlikte sahip çıkışarak çalışılması gerektiğini, bunun dışındaki çekişmelerin ülkeye fayda sağlamayacağına dikkat çekti.

Saner, icraat hükümeti kurmak için temaslara devam edeceklerini ifade ederek, TDP ile parlamentoda halk yararına ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Saner, Ataoğlu ile bir araya geldi

Saner, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Hamza Ersan Saner, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, DP yetkilileriyle geniş kapsamlı bir istişare yaptıklarını ifade etti.

DP ile daha önce ortaklık yapmış olmaktan dolayı birbirlerine yaklaşımlarını çok iyi bildiklerini kaydeden Saner, “Burada şunu net olarak gördük ki, hem DP hem UBP ülkenin hükümetsiz kalmaması adına her türlü imkânları sonuna kadar zorlayacaktır. Diğer partileri de ziyaretlerimizde çok net ifade ettik. Bir icraat hükümeti kurup bu dönemde ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına tüm şartları zorlayacağımızı ifade ettik” dedi.

Ataoğlu: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mecliste temsilcisi bulunan siyasi partilerin yer aldığı görüşmede de dile getirdiği gibi, “geniş kapsamlı bir hükümet modelinin oluşturulması” taraftarı olduğunu kaydetti.

Hükümetin oluşturulmasıyla ilgili girişimlerin sonuçlanmasının beklendiğini kaydeden Ataoğlu, halkın beklentisinin bir an önce hükümetin kurulması olduğunu ve kurulacak hükümetin icraat hükümeti olması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, DP olarak önceliklerinin, muhalefette kalsalar dahi, kurulacak hükümete muhalefet yapmak değil, sorunlara çözümler üretmek olacağını kaydetti. Ataoğlu, “Elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da bir daha belirtmek isterim” dedi.

Son ziyaret YDP’ye

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün son görüşmesini Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek Erhan Arıklı ile yaptı.

Görüşmede ayrıca YDP Genel Başkan Yardımcılarından, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz hazır bulundu.

YDP ve UBP heyetleri yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin hükümetin kurulmasına yönelik tavrının açık olduğunu, kurulacak hükümete, en erken tarihte erken seçime gidilmesi koşuluyla destek vereceklerini belirtti.

UBP heyeti ile düşüncelerini ve toplumun beklentilerini görüştüklerini dile getiren Arıklı, hükümet boşluğunun en kısa sürede giderilmesi ve hükümetin kurulması gerektiğini söyledi.

