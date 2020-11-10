‘Tebrikler iyi dostum’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi dün ilan edilen Joe Biden’a kutlama mesajı gönderdiği, aralarında “yıllardır kişisel dostluk bağı olması” hasebiyle mesajında kişisel samimiyet vurguları kullandığına dikkat çekildi.

Alithia “Nikos Anastasidis’ten Biden’a Kişisel Vurgulu Kutlama… ‘Tebrikler İyi Dostum ve Kıbrıs Dostu’” başlığıyla aktardığı haberinde, Anastasiadis’in cumartesi akşamı kişisel twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında “ABD’nin seçilmiş başkanı, iyi dostum ve Kıbrıs’ın dostu Joe Biden’ı tebrik ederim. Ülkelerimizin ilişkilerinin güçlendirilmesi için sizinle yakın işbirliğini dört gözle bekliyorum” dediğini yazdı.

Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Biden’ın 2014 Mayıs’ında Ada’yı ziyareti sırasında Anastasiadis ve eşinin kendisini Limasol’daki evlerinde özel olarak ağırladığını hatırlatan gazete, Anastasiadis çiftinin kendisine gösterdiği ev sahipliğinden çok etkilenen Biden’ın bunu sıklıkla dile getirdiğini belirtti.

Biden’ın 2014 Aralığı’nda ameliyat olan Anastasiadis’i New York’taki hastanede ziyaret ettiği de hatırlatılan haberde, daha sonraki yıllarda ikilinin sıklıkla telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi.

Haberde, eski Rum Dışişleri bakanlarından Yoannis Kasulidis’in Alithia’ya yaptığı “Biden, ABD Dışişleri Bakanlığı’na prosedüre mümkün olduğunca yardımcı olunması, kayıtsız kalınmaması talimatı vererek Crans Montana’daki görüşmelerin ileri götürülmesinde olumlu katkıda bulundu” açıklaması da hatırlatıldı. Biden’ın bu “katkısının, Annan planı referandumunun ardından ABD’nin Kıbrıs sorununa mesafeli durduğu bir dönemde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Anastasiadis’in kutlama mesajındaki kişisel samimiyet vurgusunun da bundan kaynaklandığını yazdı.