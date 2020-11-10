18 ay yatacak

Lefkoşa’da 2017 yılında meydana gelen olayda ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası Şükrü Oktay’ı bıçakla yaralayan Halil Şeker hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın akrabası olan Oktay’ı koltuk altından yaraladığı, olaydan sonra soruşturma amaçlı tutuklandığı ve yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanığı sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiğini açıkladı.

Sağer, sanığın işlediği yaralama suçunun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı.

Yargıç Sağer, yaralama vakalarının yaygınlaştığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu söyledi.

Yargıç Sağer, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yargıç Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 18 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.



Ne olmuştu

Lefkoşa’da ailevi nedenlerden dolayı çıkan kavgada sanık bacanağı olan Şükrü Oktay’ı koltuk altından bıçaklamıştı. Olayda yaralanan Oktay Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Sanık soruşturma amaçlı 10 gün tutuklu kaldıktan sonra yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı. Aileler arasında uzlaşı sağlanmış sanık hakkındaki şikayet geri çekilmişti.