Kuzeyde 3, güneyde 111 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3, Güney Kıbrıs’ta 111 yeni vaka tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 6 bin 98 olurken, dün akşam Epidemiyoloji Ekibi ile toplantı yapan Rum Lideri Nikos Anastasiadis önümüzdeki 48 saat içerisinde yeni tedbirlerin açıklanacağını söyledi.

Kuzeyde ise tespit edilen 3 yeni vaka ile toplam sayı 976’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1686 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi. Pilli’nin açıklamasına göre; Covid-19 genel durumu şöyle; dün yapılan test sayısı bin 686, dün saptanan pozitif vaka sayısı 3, ülke dışından gelen vakalar 3, karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 0, yerel vakalar 0, iyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı 4, dün kaybedilen vaka sayısı 0, yapılan toplam test sayısı 235 bin 661,toplam vaka sayısı 976, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 916, tedavisi devam eden vaka sayısı 55, pandemi merkezindeki hasta sayısı 11,pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 44, toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Güneyde yeni tedbirler açıklanacak

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 2 bin 111 Covıd-19 test sonucunda 111 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Hastanede yatan hasta sayısının rekor rakamla 85 olduğu açıklandı. Güneydeki toplam vaka sayısı 6 bin 98 oldu. Artan vakalar üzerine dün akşam bilim kurulu ile toplantı yapan Rum Lideri Nikos Anastasiadis, önümüzdeki 48 saat içerisinde yeni tedbirlerin açıklanacağını söyledi. Anastasiadis, Epidemiyoloji Ekibi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan görüşmenin ardından önümüzdeki 48 saat içinde Coronavirüsü kontrol altına alacak yeni tedbirler için kararlar alınacağını açıkladı.