Her yerde aranıyor

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda önceki akşam kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyip, üç kişiyi yaraladığı iddia edilen gece kulübü patronu Taşkın Güneş, henüz bulunamadı.

Şiddet suçlarından sabıkası olan, 2019 yılında da o dönem Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Kudret Özersay’a saldırı girişiminde bulunan Taşkın’ı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Zanlının yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçmış olma ihtimali üzerinde de durulurken dün gün boyu aramalar yapıldı.

Zanlının Gemikonağı’ndaki evini didik didik arayan polis, gidebileceği tüm adreslere baktı. Ancak ne zanlı ne de olayda kullandığı silah bulunamadı.

Kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi

Gemikonağı’nda önceki akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda T.G. alacak-verecek meselesi yüzünden Süleyman Güder ile tartıştı, bir saat sonra da kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu.

Açılan ateş sonucu İbrahim Güder karnından, Behiç Kurtçebe kalçasından, Tamer Işıklar ise baldırından vuruldu.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Işıklar’ın dün taburcu olduğu, Güder ile Kurtçebe’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Özersay’a da saldırmaya kalkışmıştı

Taşkın Güneş, 15 Şubat 2019 tarihinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Kudret Özersay ile heyetinin Bostancı ziyareti sırasında olay çıkarmıştı. Gece kulübü izni yenilenmediği gerekçesi ile Özersay’ın toplantı yaptığı Yalova Spor Kulübü'nde olay çıkaran sanık, sandalye ile camları kırmıştı. Olayın ardından tutuklanan Güneş, soruşturmanın ardından 7 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.