Suna ERDEN

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, tüm milletvekillerinin desteği ile hükümeti kurmakla çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz hafta içinde adaylıktan çekildiğini açıklayan Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, karar değişikliği yaparak ‘sonuna kadar gideceğini’ bildirdi. Bu durumda UBP Genel Başkanlığı için Sucuoğlu ile Saner’in Cumartesi günü gerçekleşecek olan kurultayda yarışması bekleniyor.

Diyalog muhabirine bugün detaylı bir açıklama yapacağını söyleyen Sucuoğlu’nun bu ‘son dakika’ kararı sadece UBP tabanında değil, tüm ülkede şok etkisi yarattı. İlk tur seçimde ikinci sırada yer alan Hasan Taçoy ise “sözümün arkasındayım” diyerek, Cumartesi günü gerçekleşecek olan kurultayda aday olmayacağını söyledi.

Sucuoğlu gerekçesini açıkladı

Faiz Sucuoğlu dün gece sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise adaylık gerekçesini şöyle açıkladı:

“İlk sırada tamamladığım UBP Olağanüstü kurultayı sonrasında yaşanan gelişmeler herkesin malumudur.

Bu süreç içerisinde partinin birlik ve bütünlüğü için adaylıktan çekilmem konusunda gelen telkin ve tavsiyelere kulak vermiş ve bu konuda bir karar vermiştim.

Kazanma noktasına son derece yaklaştığım UBP Genel Başkanlığı yarışından çekilmem sonrasında canım kadar sevdiğim partimin çalkantılar içerisinde yok oluşa doğru sürüklendiğini, istifaların bir biri ardına gelmeye başladığını ve partili kardeşlerimin büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu üzülerek birkaç gün izlemek zorunda kaldım.

Diğer taraftan bugüne kadar şerefle taşıdığım adımın olmadık dedikodulara malzeme yapılması da beni son derece rahatsız etmiştir.

Bu süreçte çekilmek konusunda telkinin iddia edildiği ve üzerime yapıştırılmaya çalışıldığı gibi benim bir kusurumla ilgili değil, farklı bir adayın o aşamada hasbelkader tercih edilmesi nedeniyle olduğunu da öğrenmiş bulundum.

Bu aşamada Ulusal Birlik Partisi tabanına olan saygım, ülkeme ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgim nedeniyle Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Kurultayda aday olmaya karar verdiğimi partililerim ve kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevi verdiği kardeşim Ersan Saner’in bu çalışmalarına herhangi bir sekte vurmayacak olan bu kararım, partimin Genel Başkanlığı içindir, Başbakanlık ya da farklı bir görev benim için geri planda olduğunun da bilinmesini isterim.

Mücadelemiz partimiz Ulusal Birlik Partisi içindir, mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içindir ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimin bilinmesini isterim.”

Taçoy: Sözümden dönmem

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını kesin bir şekilde ifade etti. “Öyle bir niyetim yok” diyen Taçoy, arzusunun şu anda UBP Genel Başkanlığı’na vekâlet eden Ersan Saner’in tek aday olarak kurultaya gitmesi olduğunu söyledi.

Taçoy, “Ben bir söz verdim. 18 yıllık siyasetçiyim ve her zaman verdiğim sözleri tuttum. Benim aday olmak gibi bir niyetim yok. İsteğim ise Ersan Saner’in tek başına kurultayda aday olmasıdır” dedi.