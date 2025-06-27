Kullanım yaşı düştü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), uyuşturucu veya uçucu madde kullanım yaşının gün geçtikçe düştüğüne işaret ederek, bir kez kullanmanın bile bağımlı olmak için yeterli olabildiğinden uyuşturucu bağımlılığı oluşmadan önüne geçebilmek gerektiğini belirtti.

26 Haziran “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” nedeniyle KTTB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Gözde Ataöv, tüm dünya genelinde her geçen gün uyuşturucu kullanımında artış yaşandığını ve bu durumun sağlık sorunlarına sebep olduğunu belirtti.

Bağımlılık yapabilen maddeler arasında esrar, eroin, kokain, bonzai, LSD, GHB, bazı mantar türleri, morfin, ekstazi, ketamin, anabolik steroidler ve metamfetaminin yer aldığını kaydeden Ataöv, esrarın dünyada en çok kullanılan yasadışı madde olduğunun altını çizdi.

Ataöv; kokainin uyarıcı bir madde olup, özellikle crack kokaininin çok hızlı etki gösterdiğini ve bağımlılık yapma riskinin de yüksek olduğunu vurgulayarak, “Eroin, hızla bağımlılık yapar. Uçucu maddeler, yapıştırıcı, sprey boyalar ve tiner gibi ürünlerden elde edilir. Amfetamin ve metamfetamin ise uyarıcı maddelerdir ve bağımlılık yapabilirler.” dedi.

Ataöv; uyuşturucu kullanımının sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, çevresine ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları yol açtığını da işaret ederek, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülkemizde de sürdürülmektedir.” ifadesini kullandı.

Herkese büyük görevler düşüyor

Açıklamasında, uyuşturucu kullanım yaşının gün geçtikçe düştüğünü ve çocuklarda da gözlemlendiğini vurgulayan Ataöv, uyuşturucu ile mücadelede kapsamında kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü belirtti.



Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025, 09:44