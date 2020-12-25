Sayaç ihalesinin de gizlendiğini açıkladı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, bilgi ve onayları dışında ihale kararı alındığını, hatta sayaç ihalesinin de kendilerinden gizlendiğini açıkladı. İhaleyle ilgili gelişmeleri basından öğrendiklerini belirten Avcıoğlu, Kıb-Tek’ten bilgi ve belge istediklerini ancak alamadıklarını belirtti. Yazılı açıklama yapan Avcıoğlu, şunları kaydetti:

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu 10 bin adet tek faz elektronik sayaç için pazarlık usulü ihale kararı alıyor. Keşif bedeli olarak da âdetini 121,45 Euro olarak belirliyor. Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dışında ihale adeti 128.60 Euro üzerinden bağlanıyor.

Olay gazetelere düşünce durumu öğreniyoruz, bunun üzerine ilgili tüm evrakları talep etmemize rağmen evraklar genel müdürlük ve şu an hala görevde olan Asbaşkan olarak tarafından gizleniyor ve verilmiyor.

O dönem hükümetin düşmüş olması sebebiyle Bakanlar Kurulu toplanamıyor. Kıb-Tek'in yakıt ihalesi Bakanlar Kurulu kararı olmadan uluslararası ihale olarak çıkılamıyor. Hükümet konusunda uzayıp giden belirsizliği gören Kıb-Tek Yönetim Kurulu oturuyor, uluslararası ihale kararını iptal edip ulusal ihale kararı alıyor. Yaşanan gecikme sebebiyle mevcut sözleşmenin sona ereceği gün ile ihalenin tamamlanma süresi arasında yakıtsız kalınacak bir periyod ortaya çıkıyor.

Bu açığı göz önünde bulunduran Kıb-Tek Yönetim Kurulu, mevcut yakıt sözleşmesinin vermiş olduğu 3 aylık uzatma opsiyonu maddesine atıfta bulunarak, sözleşmeyi doğrudan 3 ay uzatmak yerine devam eden ihale sürecinin tamamlanacağı güne kadar uzatma kararı alıyor.

Konu gazetelerde ‘Kıb-Tek ihalesiz 60,000 ton yakıt alacak’ şeklinde yer alıyor. Konuyu soruşturduğumuzda ‘yok öyle bir şey’ cevabını alıyoruz. Haberin üzerinden iki gün geçtikten sonra ilgili firmadan 60,000 ton yakıt talep edildiğine dair bir yazı geliyor. Devamında ise kurum olarak siz bu taahhüdü verdiniz, bende bu yakıtı sipariş ettim diye belirtiyor. Bu konuda da evrak ve bilgi gizleniyor.

Özetle, bahsi geçen ihalelerde, yönetim kurulu kararlarının dışında hareket edilmiş, akabinde ise ilgili evraklar genel müdürlük eliyle gizlenmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 11:27