‘Kurallara uyalım’

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, sağlık ve ekonomi adına zor günlerden geçildiğini ancak sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Pandemi döneminin elbirliğiyle, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, evde kalarak aşılacağını belirten Çağatay, “Pozitif vakaların düşmesiyle birlikte kademeli olarak açılmamız ve ekonomimizin de yavaş yavaş yeniden ayağa kalkması en büyük temennimizdir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye ziyaretini ve imzalanan protokolleri değerlendiren HP Milletvekili, “Ziyaret ve imzalanan protokoller bizim için değerlidir. Umarız bu protokoller harfiyen takip edilir, ev ödevleri iyi yapılır ve hayata geçer. Esas önemli olan protokollerin hayata geçmesidir” diye konuştu.

Erek Çağatay, e-devlet için imzalanan protokole ilişkin de görüşlerini paylaştı. Yıllardır gündemde olan ama bir türlü istenilen adımların atılamadığını aktaran Çağatay şu ifadeleri kullandı: “Hizmet sektörü insan hareketliliğiyle canlı kalabilen bir sektördür. Diğer ülkeler gibi biz de turizm ve yükseköğretimde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu noktada bilişim veya tarım üçüncü bir lokomotif sektör olabilseydi, belki ekonomimiz bugün bir denge kurmuş olurdu. Yaşayarak tecrübe ettiğimiz bu sıkıntıları aşmak adına, ambargoları delecek bilişim sektörünü geliştirmek çok önemlidir. E-devlet de hem bunun için hem de vatandaşımızın her yerden hizmet alabilmesi için büyük bir adımdır.”

Maraş’ın askeri bölge statüsünden çıkarılması gerekir

Fuat Oktay’ın “Maraş’ta ikinci açılma hayata geçirilmelidir” düşüncesine ilişkin de yorum yapan HP Girne Milletvekili Çağatay, Halkın Partisi için Maraş’ın önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Maraş’ın her zaman kapsamlı çözümün içinde, zaman zaman da güven artırıcı önlemler paketi içinde yer alan önemli bir başlık olduğunun altını çizen Çağatay, Rum liderliğinin ayak sürümesi nedeniyle güven artırıcı önlem paketinin her zaman olumsuz neticelendiğini anlattı. Çağatay şöyle konuştu: “Kapalı Maraş, sosyal etkinlik olarak düzenlenmiş, belli kurallar çerçevesinde ziyarete açılmıştır. Gerçek anlamda açıldığını söyleyemeyiz. Sayın Fuat Oktay da söyledi; ‘Daha önce statüsü neyse aynı şekilde durmaktadır’. Savunduğumuz düşünceye göre; eski sakinlerinin hakları korunarak Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden başvurarak netice elde etmesi gerekmektedir. Ancak malı olan bir Rum’un başvurabilmesi için önce Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkması gerekir.”