Suna ERDEN

Üç tarafı denizle çevrili Kuzey Kıbrıs’ta balık fiyatları cep yakıyor. Birçok üründe olduğu gibi pandemi nedeniyle balık fiyatları da yükseldi.

Fiyatlara bakıldığında voppa kilosu 37 lirayla en ucuz, orfo ise 130 lirayla en pahalı balık türleri arasındaki yerini alıyor.

Çipura ve levrek 45 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, fiyatlardaki artışın nedenini dövize bağladı.

Diyalog’a konuşan Atakan, “Döviz yükselince balıkçıların kullandığı malzemelerin fiyatı arttı. Bu durum fiyatlara da yansıdı” dedi.

Atakan: Kapanma süreçleri bizi de etkiledi

Pandemi sürecinden balıkçıların da etkilendiğini kaydeden Atakan, kapanma döneminde çalışmalarına izin verildiğini ancak diğer taraftan satış yapacak iş yeri bulamadıklarını ifade etti.

Restoranların uzun süre kapalı kaldığını, otellerin ise henüz açılmadığını anımsatan Atakan, “Tuttuğumuz balıkları komşularımıza eşe dosta sattık ama nereye kadar sürecek. Oteller yüklü miktarda alım yapıyordu. Şimdi çoğu kapalıdır” dedi.

Sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı da büyük bir kayıp yaşadıklarını ifade eden Kemal Atakan,

“Rumların gelmemesi esnafı bitirdi. Rumlar kuzeye geçince balık dahi her şey alıyordu. Şimdi o potansiyel müşteri kesimi de bitti” şeklinde konuştu.

Balık fiyatlarının arttığını belirten Atakan, şöyle devam etti:

Son bir yılda balık fiyatları arttı. Bu artışın nedeni dövizdeki yükseliştir. Balıkçıların kullandığı ağlar ve diğer malzemeler dövizle alınıyor. Döviz yükselince kullandığımız malzemelerin fiyatları da arttı;

3 kuruşa aldığımızı şimdi 13 kuruşa zor buluyoruz. Bu nedenle balıkçı, hayatını idame ettirmek için fiyatları artırmak zorunda kaldı.

Halkın cebinde para kalmadı

Atakan, Coronavirüs salgınıyla mücadelede beslenmenin önemli olduğunun dile getirildiğini ifade ederek, “Herkes haftada iki kez balık tüketmeli ancak halkın cebinde para kalmadığı için bu tavsiyede bulunamıyoruz” dedi.

“Gönül isterdi ki vatandaşa ucuza balık satalım” diyen Atakan, balık tutmanın hem zahmetli hem de pahalı bir iş olduğunu, bu nedenle ayakta kalmak için fiyatları ona göre belirlediklerini söyledi.



Kemal Atakan, her kesimde olduğu gibi balıkçıların da devletten destek beklediğini kaydetti.

En pahalısı orfo

2020 yılında 60 lira olan barbun şimdi 100 liraya satılıyor. Somon balığı 90 liradan 110’a, orfo ise 100 liradan 130’a çıktı.

Ülkemizde balık satan işyerlerinden alınan balıkların kilogram fiyatları şöyle:

Orfo: 130 TL

Somon: 110 TL

Çipura: 45-59 TL

Levrek: 55-70 TL

Voppa: 37 TL

Lüfer:100

Barbun: 100

Sarı Kanat: 70 TL

Sarpa: 40 TL

Palamut: 45 TL

Mercan: 40 TL

Kefal: 45 TL.



