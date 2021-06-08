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10 metre savruldu

Gönyeli’ye sipariş götüren paket servis elemanı, 81 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı

10 metre savruldu
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Suna ERDEN
Lefkoşa’da bir restoranda paket servis elemanı olan 31 yaşındaki Aytekin Uygun Gönyeli’ye sipariş götürürken, meydana gelen kazada ağır yaralandı. 
Atatürk Caddesi üzerinde motosikletiyle seyreden Uygun, 81 yaşındaki Mustafa Tansel isimli sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu bir anda kendisini yerde bulundu. Çarpmanın etkisiyle 10 metre savrulan Uygun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıkları oluştuğu öğrenilen Uygun tedavi altına alındı.

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Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki SD 572 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyreden Mustafa Tansel anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Bekir Şevki Naci Sokağa dönüşe geçti. 
Bu esnada Atatürk Caddesi üzerinde seyreden ve kavşağa geldiği zaman süratini salim hadde indirmeyen Aytekin Uygun yönetimindeki SA 295 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu. 
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Aytekin Uygun yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Uygun’un tedavisinin sürdüğü, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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