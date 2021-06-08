Ehliyetsiz ve alkollü olduğu açıklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da süratli araç kullanan ve sürüş esnasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek; iki işyerine, üç elektrik direğine, bir apartmanın beton duvarı ile tel örgülerine, park halindeki kamyonete ve iki ağaca çarpan sürücü Quadri Ayinde Saliu, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’yı dağıttıktan sonra olay yerinden kaçan ancak kısa sürede yakalanan Nijeryalı zanlının 50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürülen zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındı. Kazada çevresine 43 bin lira hasar verdiği açıklanan zanlının ehliyetinin olmadığı da açıklandı.

Süratli gidiyordu

Soruşturmayı yürüten polis, trafik kazasının 05 Haziran 2021 tarihinde saat 03.20 sıralarında Lefkoşa'da Bolu Yolu Sokak üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, zanlının yönetimindeki SR 911 plakalı salon araçla aşırı süratli seyrettiğini, Sulhi Garan Sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, kontrolü kaybedilen aracın yolun sağından yoldan çıkarak önce bordür taşlarına çarptığını, sonra ilerlemeye devam ederek, kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğinin çelik gergi teline çarptığını ifade etti. Polis, zanlının direğin parçalara ayrılmasına neden olduğunu belirtti.

Parçalanan elektrik direğinin etrafa savrulduğu sırada Zühal Kabaali'ye ait işyerinin duvarı üzerinde sabitlenmiş olan projektör aydınlatma lambasına ve gölgeliğe çarparak hasar görmesine neden olduğunu ifade etti.

Polis, yine duramayıp yoluna kontrolsüzce devam eden aracın aynı işyerine ait reklam tabelasına çarptığını anlattı.

Aracın durmayarak yoluna devam ettiğini, bu kez başka bir işyerine ait reklam tabelasına ve ahşap merdivene çaptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan reklam tabelasının işyerinin cam giriş kapısına çaparak kırılmasına neden olduğunu söyledi.



Polis, bu çarpmadan sonra da yine duramayıp kontrolsüzce ilerlemeye devam eden aracın sağ ön kısmı ile aynı işyerinin beton duvarına çarparak, yıkılmasına neden olduğunu, kontrolsüzce ilerleyip başka bir elektrik direğine çarptığını belirtti.Polis, yine duramayıp kontrolsüzce ilerleyen aracın Ahmet Harper'e ait apartmanın sınırlarını çevreleyen beton duvarın bir kısmının yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

Ağacı kökünden söktü

Polis memuru, aracın daha sonra Ficus cinsi ağaca çarparak, kökünden kopmasına, yine duramadan kontrolsüzce ilerleyerek, Sertaç Özinal apartmanın avlusu içerisinde park halinde bırakılan HC 547 plakalı kapalı kamyonete çarptığını açıkladı.

İleri doğru savrulan HC 547 plakalı kamyonetin de apartmanı çevreleyen duvara daha sonra da baklavalı tel örgülere çarptığını söyledi. Polis, bu çarpmada da duvar ile tel örgülerin hasar görmesine neden olduğunu belirtti.

Polis, beton duvar ve tel örgülerin üzerinde yatay olarak sabitlenmiş sekiz adet su hatlarının her birinin beşer metrelik kısımlarının hasar görmelerine neden olduğunu anlattı.

Polis, SR 911 plakalı salon aracın son olarak Ficus cinsi ağaca çarparak durduğunu ancak üçüncü bir elektrik direğinin kırılmasına, elektrik tellerinin yere düşmelerine neden olduğunu anlattı.

Polis, ayrıca işyerinin giriş kapısı camının kırılması neticesinde savrulan cam kırıklarından dolayı satışı yapılamaz duruma geldiğini belirtti.

Bir saatte yakalandı

Polis, kazadan sonra isim ve adresini vermeden kaza mahallini terk eden zanlının saat 04.30'da tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan kontrolde zanlının 50 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığının tespit edildiğini ve tutuklanarak merkez karakol hücresine yerleştirildiğini belirtti. Polis, zanlının kendi rızası ile kan örneği alındığını söyledi.

Polis, kaza nedeniyle 43 bin TL tutarında hasar oluştuğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.