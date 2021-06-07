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Yasak yarım saat geç başlayacak

Gece sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren değişecek

Yasak yarım saat geç başlayacak
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KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, gece sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Yine bugünden itibaren restoran, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin halen 06.00-22.30 olan hizmet saatleri bir saat uzatılarak bu yerlerin 23.30’a kadar açık olmaları kararı alındı.

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Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında hizmete devam edecek.
Marketlerin halen 07.00-22.00 olan hizmet saatleri ise 7 Haziran Pazartesi’nden itibaren 07.00-23.00 olacak.

16 kişi kuralları ihlal etti
Bu arada sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gün ve dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, toplam sekiz iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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