Yasak yarım saat geç başlayacak

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, gece sokağa çıkma yasağı 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine bugünden itibaren restoran, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin halen 06.00-22.30 olan hizmet saatleri bir saat uzatılarak bu yerlerin 23.30’a kadar açık olmaları kararı alındı.



Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında hizmete devam edecek.Marketlerin halen 07.00-22.00 olan hizmet saatleri ise 7 Haziran Pazartesi’nden itibaren 07.00-23.00 olacak.

16 kişi kuralları ihlal etti

Bu arada sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gün ve dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, toplam sekiz iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.