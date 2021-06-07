Sürücü canını zor kurtardı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün öğle saatlerinde lastiği patlayan tanker bir anda alevler içinde kaldı. Sürücü Furkad Açilov canını zor kurtarırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülerek, büyük bir facia önlendi. Yangın nedeniyle Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Polis soruşturma başlattı

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde, Furkad Açilov yönetimindeki 72 DZ 484 plakalı tanker ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu kavşağını yaklaşık 200 metre geçtikten sonra aracın sol arka lastiğinin patlaması sonucu bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu araca ait iki adet lastik yanarak zarar gördü. Yol ve trafik güvenliği açısından Gazimağusa-Lefkoşa yönündeki araç trafiği, bir süreliğine Turunçlu kavşağından itibaren Paşaköy istikametine yönlendirildi. Polisin meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.