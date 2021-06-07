"Turizmi öldürdünüz"

Kara sınır kapılarının açılmasından sonra Kıbrıslı Türk ve Rumların karşılıklı geçişleri devam ederken, güneyden kuzeye geçmek isteyen yabancılarla ilgili kuralların turizme bir darbe teşkil ettiği bildirildi.

Turizmcilerin açıklamasında “Kuzey Kıbrıs’a geçişlerde konan engeller, salgının etkisinden kurtulmak için çırpınmakta olan turizm sektörü açısından ‘ölümcül’ niteliktedir” denildi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun’un ortak açıklamasında “Kapıları yerli geçişine açarken, turist geçişine kapattılar. Kutluyoruz! Ada’ya güneydeki hava limanlarını kullanarak gelecek olan turistlerin geçişleri için konulan kurallar ile Kuzey Kıbrıs’a tek bir turist getirmek mümkün değildir” görüşüne yer verildi.

Yerli girişine açıldı, turistlere kapatıldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri (KTTSA) Başkanı, hükümetin iki kesim arasında kara kapılarını “yerli” geçişine açarken, turist geçişine “kapattığını” ileri sürerek, hükümeti eleştirdi.

Hükümetin 2021 yaz turist sezonunu “gözden çıkardığını” savunan iki birlik, bu tutumun genelde ekonomiye, özelde ise turizme hizmet sağlayan işletmelere “olumsuz etkisi” olacağını ve bunun başlıca sorumlusunun, “salgını yönetme kapasitesini geliştiremeyerek çareyi turizm sektörünü öldürmekte gören KKTC hükümeti olacağını” öne sürdü.



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Başkanı Orhan Tolun tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada,“Covid-19 salgının ortaya çıkması ile birlikte yerli ve yabancı geçişlerine kapatılan kara kapılarının Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların geçişlerine açılmasını olumlu bir gelişme olarak memnunlukla karşılıyoruz” denildi.Ancak hükümetin, aylardan beri süren tartışma sonucunda kara kapıları ile birlikte turizm sektörünü harekete geçirecek açılımların yapılmasını bekleyen turizm sektörü temsilcilerinin “umutlarını boşa çıkardığı” ileri sürülen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:Kapıları ‘yerli’ geçişine açarken, turist geçişine kapattılar. Kutluyoruz! Ada’ya güneydeki hava limanlarını kullanarak gelecek olan turistlerin Kuzey Kıbrıs’a geçişlerine konan engeller, salgının etkisinden kurtulmak için adeta çırpınmakta olan turizm sektörü için ‘ölümcül’ niteliktedir. Hükümetin turist geçişleri için koyduğu kurallar ile Kuzey Kıbrıs’a tek bir turist getirmek mümkün değildir.

Turizm gözden çıkarıldı

Hükümetin, Türkiye üzerinden turist getirilmesini de “olanaksız” hale getirdiği savunulan ortak açıklamada, “Bütün dünyanın kullandığı renk skalasından tamamen ayrı, kendimize özgü olarak yarattığı kurallar nedeniyle tur operatörlerimiz ile ‘anlaşılır bir şekilde iletişim kurmak’ bile olanaksız hale gelmiştir. Örneğin; bütün dünya ülkeleri çift aşılarını tamamlamış olan kişileri ülkelerine “başka herhangi bir koşul” aramadan kabul ederken, KKTC hükümetinin çift aşılı kişilere yarattığı zorlukları anlatmaya çalışmamız boşuna olmakta, muhataplarımız bizi anlamamaktadır. Çift aşılı kişilere uygulanacak olan kuralları anlatamadığımız muhataplarımız, diğer kuralları ise dinlemek bile istememektedir” denildi. Hükümetin, 2021 yaz sezonunu “gözden çıkardığı, acentelerin kapalı kalmasını, otellerin ise sadece iç turizmle geçinmeye çalışmasını hedeflediği” ileri sürülen açıklamada, “Bu tutumun, elbette genelde ekonomiye, özelde ise turizme mal ve hizmet sağlayan işletmelere de olumsuz etkileri olacaktır. Bunun başlıca sorumlusu, salgını yönetmek kapasitesini geliştiremeyerek çareyi turizm sektörünü öldürmekte gören KKTC hükümeti olacaktır” ifadesine yer verildi.