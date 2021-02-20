Kuzeyde 14, güneyde 111 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs tedavisi gören bir hasta daha yaşamını yitirdi, 14 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte gerçekleştirilen testler sonucu 111 yeni vaka tespit edilirken, bir can kaybı daha yaşandı.

Sağlık Bakanlığı 81 yaşındaki M.H.’nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 tanısıyla 28 Ocak’ta hastaneye yatırılan hastanın, 30 Ocak tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Pilli, hipertansiyon hastalığı ve diyabet olan 81 yaşındaki M.H’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pilli, “Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

KKTC’de Covid-19’dan can kaybı sayısı 22’ye yükseldi.

14 pozitif vaka

Bakan Pilli, güncel verileri de açıkladı. Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 56 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne bölgesinden olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta 111 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte gerçekleştirilen 37 bin 325 test sonucunda 111 yeni vaka tespit edilirken, 1 can kaybı daha yaşandı.

Hayatını kaybeden kişinin 75 yaşında bir kadın olduğu da kaydedildi.

Rum kesiminde Coronavirüsü’nden hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a, toplam vaka sayısı ise 33 bin 46'ya ulaştı.