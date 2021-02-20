Borcunu patronundan çaldığı çekle kapattı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda Özbek Motors isimli galeride satış sorumlusu olarak çalışan Ali Bora, patronuna ait çek yaprağını çalıp, üzerine 11 bin sterlin meblağ yazdıktan sonra borcuna karşılık bir şahsa verdiği iddiasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 3 gündür tutuklu olan zanlı ifadesinde suçunu kabul ederken, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının bir galeriden Audi S6 marka araç aldığı ancak geriye kalan 11 bin sterlin tutarındaki borcunu ödeyemediği için patronunun çekini çaldığı öğrenildi.

Suçunu kabul etti

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Özbek Motors isimli galeride satış sorumlusu olarak çalışan Ali Bora’nın 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, iş yeri sahibi S.Ö.’ye ait Vakıflar Bankası çek defterinden bir yaprak çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı çeki Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cars For You isimli galeride 11 bin sterlin meblağlı ve 11 Şubat 2021 tarihli olarak yazıp imzalayarak sahtelediğini ifade etti. Polis, zanlının çeki borcuna karşılık galeri sahibi olan M.Ş.B. isimli şahsa verdiğini açıkladı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlı Ali Bora’nın tutuklandığını, ifade verip suçunu itiraf ettiğini ayrıca konu çek yaprağının bulunarak emare alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.