Tarihi ev zarar gördü

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Evkaf İdaresine ait boş evde yangın çıktı.

Boş evin yanındaki binalarda yaşayanlar endişeye kapılırken, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını başka yerlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu kullanılmayan eşyalar yandı, ayrıca çatı çökerek zarar gördü.

Polisten alınan bilgiye göre; saat 19.40 sıralarında Surlariçi bölgesinde Türk Bankası Sokak üzerinde bulunan Evkaf İdaresine ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ev içerisindeki eski kullanılmayan eşyalar yandı, ayrıca çatı çökerek zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Elektrik kablosu kısa devre yaptı

Bu arada dün Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mek Car isimli oto kaporta atölyesinde de yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 14.30 sıralarında, boya fırınının davlumbaz motorunu besleyen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde; elektrik kablosu ile davlumbaza ait dört adet filtre yanarak zarar gördü.

Yangın iş yeri çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.