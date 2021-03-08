Kuzeyde 19, güneyde 303 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 19, Güney Kıbrıs’ta ise 303 yeni vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte toplam 4 bin 5 test yapıldı, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi. 3 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 8 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak belirlendi.

Vakalardan 9'u Lefkoşa, 4'ü Girne, 3'ü Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli- 1, Hamitköy-2, K. Kaymaklı-1, Haspolat-4, Yenikent-1

Girne: Girne Merkez- 2, Boğazköy- 1, Alsancak-1

Gazimağusa: Ulukışla-1, Vadili-2

Son verilere göre, 70’i pandemi hastanesinde, 3’ü yoğun bakımda, 318’i ise pandemi otellerinde olmak üzere toplam 391 vakanın tedavisi devam ediyor.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 46 bin 544 Covid-19 testi yapıldı, 303 yeni pozitif vakaya rastlandı,

1 kişi hayatını kaybetti. Ölenin 89 yaşında erkek olduğu açıklandı.