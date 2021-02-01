Yerinde inceleme

Başbakan Ersan Saner, fırtına ve şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenen Yeniboğaziçi bölgesinde incelemelerde bulunarak hasarın karşılanması için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

Başbakan Saner, fırtına ve şiddetli yağışın bölgede çok ciddi hasar yarattığını, hasar tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi. İskele ağıllar bölgesinde afetten etkilenen üretici ve hayvancılarla görüşen Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bölgede gerekli çalışmayı başlattığını ve yasaların kendilerine tanıdığı imkan çerçevesinde hasarın karşılanması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Zarara uğrayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tüzük değişikliği için bir çalışma yürüttüğünü, bunun Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesiyle bundan böyle üretici ve hayvancının daha fazla yanında olacaklarını, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Evren de Lefke’yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Lefke’de fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Evren, ilk olarak Gaziveren-Yeşilyurt ana yolu üzerinde yıkılan elektrik direğinin olduğu bölgeye giderek fırtınanın yol açtığı zararı yerinde inceledi. Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten detaylı bilgi alan Evren, daha sonra fırtınanın en çok hasara yol açtığı Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.