Vedaları üzdü

Gümrük Dairesi Gazimağusa Şube Amiri ile UBP İskele Parti Meclisi Üyesi Ali Nazif ile eğitimci ve Kimlik ve Muhaceret Dairesi eski müdürü Alpay Lisani yaşama veda etti.

UBP İskele İlçe yönetim kurulu üyesi Ali Nazif'in erken vedası bölgede büyük üzüntü yarattı. Aslen Larnaka'ya bağlı Civisil köyü sakini olan ve 1974 göçü sonrasında İskele'de hayatını sürdüren Ali Nazif, yıllarca Civisil Spor Kulübü yöneticiliği ve başkanlığı yapmıştı.

Alpay Lisani son yolculuğuna uğurlanacak

Uzun yıllar birçok okulda öğretmenlik yapan, bir dönem de Kimlik ve Muhaceret Dairesi’nde müdür olarak çalışan Alpay Lisani de hayatını kaybetti. Aslen Baf'lı olan Lisani'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Lisani'nin cenazesi bugün saat 10.30'da sadece birinci derece yakınlarının katılabileceği töreni ile defnedilecek.