Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Çavuşoğlu başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündem konularını ele almak üzere KKTC makamlarıyla bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Sayın Bakanımız, 1-2 Şubat 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele almak amacıyla KKTC makamlarıyla bir araya gelecektir” denildi.