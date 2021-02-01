Bir darbe daha

Onur ULAĞ-Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan darbe yiyen üreticileri bir de fırtına vurdu.

Ülkede önceki gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağmur ve fırtına, birçok bölgede hasara yol açtı.

Özellikle Tatlısu, Gaziköy, Kumyalı, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe, Yayla ve Aydınköy’de hasarın boyutu daha büyük olurken; seralar, ağıllar zarar gördü, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Gazimağusa, İskele, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de şehir merkezlerinde ise ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Bazı araçlar hasar gördü.

Ülke genelinde fırtına nedeniyle büyük maddi zarar oluştuğu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Güzelyurt ve Lefke

Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 12 selvi ağacı sökülerek anayola devrildi.

Sökülen ağaçlardan biri, bir evin garajının üzerine devrilerek garajdaki 2 aracın hasar görmesine neden oldu.

Ağaçlardan biri ise bir evin kiremitten yapılmış mutfak çatısı üzerine düşerek hasara yol açtı.

Yola düşen ağaçlar itfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt ve Lefke Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Lefkoşa ve Gazimağusa

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bir aydınlatma direği rüzgârın etkisiyle yan yattı.

Gazimağusa bölgesinde bir evin kiremitten yapılmış mutfak çatısıyla bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü.

Bir evin yanında bulunan garajın çatısı yıkıldı, garaj içerisindeki araç zarar gördü. Bir dükkânın önünde bulunan aracın üzerine de okaliptüs ağacı devrildi. Araçta maddi hasar oluştu.

Ayrıca yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar gördü. Araç üzerine devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İskele

İskele bölgesinde ise bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü.

Ünimar çemberindeki aydınlatma direği ise yol içerisine devrildi.

Direk; polis, KIB-TEK ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gece saatlerde etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli fırtınadan zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Girne

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları Girne’de herhangi bir zarara yol açmadı.

Yayla ve Aydınköy’de çatılar uçtu

Fırtına ve şiddetli yağmur, dün akşam Yayla ve Aydınköy’de de hasara yol açtı.

Çatılar uçtu, su depoları, fideler ve ağaçlar hasar gördü.

Yayla’da Nurettin Ayvacı’ya ait ambarın tavanı uçtu.

Aydınköy’de Süleyman Özhuy’a ait evin damındaki bir tonluk su deposu, bir boyler, bir güneş paneli ve iki çanak uydu anteni hasara uğrayarak kullanılmaz hale geldi.

Doğal afet sırasında Aydınköy’de Meryem Alkan’a ait domates serasının üzerine 6 servi ağacı devrildi. 5 bin kök domates fidesi yanında, sera naylonları ve 200 adet sera kurulmasında kullanılan demir hasara uğradı.

Yine Aydınköy’de Mehmet Ayyıldız’a ait narenciye bahçesinde de devrilen servi ağacı, 7 portakal ağacının kırılarak hasar görmesine neden oldu.

Dört köyde büyük hasar

Gaziköy, Kumyalı, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’de ağıllar bölgesinde büyük zarar olurken, bazı evlerin çatısındaki depolar savrularak hasara yol açtı. Köylerdeki hasarın yaklaşık 25 bin TL olduğu bildirildi. Gaziköy’de Özge Miralay’a ait evin bahçe duvarı çöktü; bahçede park halinde bulunan bir motosiklet ve araba bahçe duvarının devrilmesiyle zarar gördü ve evin çatısı 150 metre kadar uzağa uçtu. Eski Gaziköy İlkokulu’nun bahçesindeki ağaçlar devrildi ve köyde bazı çatılar ve garaj tenteleri zarar gördü.

Naimoğulları: Hayvanlar telef oldu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kumyalı köyünde Cahit Keskinel’e ait 10 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ve ağılında büyük zarar oluştuğunu kaydetti.

Naimoğulları, Gaziköy’de Salih Çobanosman’a ait 3 koyun ve 3 kuzunun telef olduğunu; Doğan Küçükoğlu’na ait 7 büyükbaş hayvanın elektrik tellerinin kopmasından dolayı elektrik akımına maruz kalarak telef olduğunu bildirdi.

Ayrıca Mormenekşe ve Yeniboğaziçi köylerindeki ağıllarda da çok ciddi zararlar olduğu kaydeden Naimoğulları, Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bütün bölgelerdeki zararların incelenerek raporlar tutulduğunu belirtti. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz” dedi.

Serdarlı’da hasar tespiti yapılıyor

Serdarlı bölgesinde bazı evlerin ve mandıraların çatıları uçtu. Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım afet yerinde inceleme yaparak, zarar gören vatandaşlarla görüştü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığı, zarar gören üreticilere yardım edileceği belirtildi.

Yeni Erenköy’de 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj ve 3 ev zarar gördü

Yeni Erenköy’de de fırtına büyük hasar verdi. Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak,

11 ağıl, 5 sera, 3 garaj ve 3 evin zarar gördüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşilırmak, şunları kaydetti:

“Küresel iklim değişikliğinin çok net belirtileri bu yaşadıklarımız. Artık şaşırmıyorum. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylara hazırlıklı olmalıyız, planlamamızı buna göre yapmalıyız. Bölgemizde toplam da 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj ve 3 ev zarar görmüştür. Bununla birlikte birçok elektrik direği ve ağaç yıkılmıştır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Memleketimize geçmiş olsun.”

Tatlısu’da seraların koruma naylonları uçtu

Şiddetli sağanak yağmur ve fırtına Tatlısu bölgesinde de hasarlara yol açtı.

Tatlısu köyünde bir üreticinin serası zarar gördü ve maddi hasar meydana geldi. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üreticilerin zarar gördüğünü belirtti. Orçan, şunları kaydetti: “Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ve tekrar üretime dönebilmeleri ve zarar ziyanlarının giderilmesi için gerekli mali desteğin verileceğini kendilerine ilettik. Tekrardan ülke çapında zarar gören tüm kardeşlerimize geçmiş olsun.”

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 11:45