Terör estirdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bilinemeyen bir nedenden kavga eden taksici ile öğrenci Hamitköy’ü karıştırdı. Sokak ortasında tekme tokat birbirine giren taksici Ferhat Karaman ile öğrenci Asım Taha Peşin’in kavgası daha da büyüdü.

Zanlı Peşin, yanında bulundurduğu 80 santimlik sopa ile Karaman’ın taksisinin kapısına vurdu. Karaman taksiye binip gitmek üzereyken, zanlı Peşin’de kendi aracına bindi, park yerinden çıkmak üzereyken, taksinin yolunu kesip, çarpışmaya neden oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Peşin, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolden geçirilen zanlının madde kullanmış olabileceğine dair verilen doktor görüşü üzerine narkotik de harekete geçti.

Zanlı hakkında adli ve narkotik şube tarafından soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şube de devrede

Soruşturmayı yapan polis, önceki gün saat 17.45 sıralarında Hamitköy’de meydana gelen olayda zanlının Mumcu Sokak üzerinde Ferhat Karaman ile önce sözlü tartışmaya girdiğini söyledi. Polis, tartışma esnasında zanlı ile Karaman’ın birbirlerine vurduklarını belirtti. Polis memuru, kavga esnasında zanlı Peşin’in 81 santim uzunluğundaki ahşap sopa ile Ferhat Karaman'ın TLU 063 plakalı ticari aracının sağ ön kapısına vurduğunu açıkladı.

Polis, Karaman’ın aracına binip gitmek üzereyken zanlının da harekete geçtiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının park yerinden çıkmaya çalışan Karaman’ın aracının yolunu kendisine ait

54 TH 314 plakalı araç ile tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu açıkladı. Şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini, olay esnasında madde kullanmış olabileceğine dair bilgi aldıklarını ve narkotik şubeye haber verdiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu, ayrıca hasar tespiti yapılacağını söyledi.

Zanlı hakkında ek olarak uyuşturucu soruşturması da yapılacağını, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu söylemesi üzerine muhaceret kontrolü de gerçekleştireceklerini kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.