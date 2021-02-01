30 gün direndi

Uzun yıllardır yaşamını İngiltere’de sürdüren Kıbrıslı Türk Hasan Özbengü (59), dün Covid-19’a yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası Özbengü’nün 30 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, Özbengü’nün vefatını sosyal medya hesabından duyurdu, şunları ifade etti:

“Canım abimiz, güzel yürekli insan, manevi babam Hasan Özbengü, Coronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. 30 gündür yoğun bakım ünitesinde Coronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren Hasan abimiz, beyin kanaması geçirerek aramızdan ayrıldı.

Acımız büyük, yüreğimiz buruk. Hayatını barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesine adayan Hasan abimizi asla unutmayacağız.”