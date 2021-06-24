Kuzeyde 28, güneyde ise 167 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 28, Güney Kıbrıs’ta ise 167 yeni vaka tespit edildi. Adanın her iki kesiminde Covid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 491 test yapıldığını, 27’si yerel 28 pozitif vakaya rastlandığını,

18 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 27 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 9 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin İskele bölgesinden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şu şekilde:

Lefkoşa: Kızılbaş-1, K.Kaymaklı-2, Yakın Doğu Bulvarı-1.

Girne: Girne Merkez- 9, Dikmen-1, Alsancak-1, Karaoğlanoğlu-2

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4, Dumlupınar-1, Yeni Boğaziçi-1, Vadili-3.

İskele: Aygün-1.

Güneyde artış var

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 167 yeni Coronavirüs vakası saptandı, yeni can kaybı meydana gelmedi.

Güney Kıbrıs'ta son günlerde vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesi dikkat çekti.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün 33 bin 413 test yapıldı, 167 yeni vaka saptandı.

Toplam vaka sayısı 73 bin 999'a ulaştı. 19'u ciddi olmak üzere 43 kişi Coronavirüs tedavisi görüyor.