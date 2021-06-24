İkisi cezaevinde

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Gerald Tendar Musvaburi, Batsirai Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza hakkındaki soruşturma tamamlandı. Üç zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan ikisi cezaevine gönderilirken, biri teminatla serbest kaldı.

Cezaevine gönderilen Gerald Tendar Musvaburi ile Batsirai Denford Masenda’nın öğrenci kayıt sürelerinin dolduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 18 Haziran tarihinde saat 14.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Ortaköy’de şüpheli görülen zanlı Gerald Tendar Musvaburi’nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Batsirai Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza’nın Küçük Kaymaklı’da tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı. Polis memuru, tutuklanan zanlı Masenda’nın ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Batsirai Denford Masenda’nın uyuşturucu maddeyi 450 TL karşılığında zanlı Priviledge Chiwanza’dan aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlılar Gerald Tendar Musvaburi, Batsirai Denford Masenda’nın gönüllü ifade verdiğini söyledi. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Gerald Tendar Musvaburi, Batsirai Denford Masenda’nın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına, zanlı Priviledge Chiwanza’nın 7 bin TL nakit teminat yatırarak serbest kalmasına emir verdi.