Kuzeyde 3, güneyde 23 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 69 test yapıldı, sadece 3 yeni vakaya rastlanıldı. Güney Kıbrıs’ta ise yapılan 2 bin 736 test sonucunda 23 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 775’e, güneyde ise bin 847’ye çıktı. Kuzeyde Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı ise 11’e düştü. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 31’e gerilerken, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan bir kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, bir kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

Hasta 78 yaşındaBu arada yoğun bakıma alınan erkek hastanın 78 yaşında olduğu belirtildi. Kıbrıslı Türk bir hastanın kalp sorunu olduğu da öğrenildi. Bilinci açık olan hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Güneyde 23 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 2 bin 736 test sonucunda 23 yeni Covid -19 vakası belirlendi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka bin 847’ye çıktı.