Kuzeyde 34, güneyde 529 pozitif vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta bir kişi yaşamını yitirdi, 34 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca KKTC’de son 24 saatte bir hasta daha yoğun bakıma alındı.

Güney Kıbrıs'ta da Coronavirüs’ten iki can kaybı daha oldu; 529 da yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de ise 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 540 testle 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin ülkeye hava yoluyla gelen bir yolcu olduğunu, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,

18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Ülkedeki toplam test sayısı 333 bin 594’e, vaka sayısı bin 640’a yükselirken virüse yakalanan ve iyileşip taburcu edilenlerin sayısı da bin 398 oldu.

Açıklamaya göre; tedavisi devam eden 2’si yoğun bakım servisinde, 39’u pandemi merkezinde ve 193’ü pandemi otellerinde olmak üzere toplam vaka sayısı ise 234.

Güneyde can kayıpları sürüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs’ten iki can kaybı daha oldu; 529 da yeni vaka tespit edildi.

Rum kesiminde 12 bin 51 testle saptanan 529 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 23 bin 974'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 131'e yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören 182 kişiden 45'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Türkiye'de 9 bin 877 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.