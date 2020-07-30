Kuzeyde 4, güneyde 13 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 13 yeni Coronavirüs vakasına rastlandı. Kuzeyde vaka sayısı 142’ye, güneyde ise bin 80’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 443 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 3 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer kişinin ise karantina da gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Güneyde ciddi artış

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte içinde yapılan bin 725 testte 13 yeni Covid-19 pozitif vaka saptandı. Rum haber kaynaklarına göre; vakalardan 6’sı özel laboratuvar testlerinde ortaya çıktı. Bunlardan 3’ünün seyahat geçmişi olduğu belirlendi. Öte yandan 7 vaka da temas takibi sonucunda saptandı. Son tespit edilenlerle toplam vaka sayısı bin 80’e ulaştı.

KKTC’de Corona’da son durum

Dün yapılan test sayısı: 1443

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 4

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 2

Dün kaybedilen vaka sayısı:0

Toplam test sayısı: 67.719

Toplam vaka sayısı:142

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 111

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 27

Toplam kaybedilen hasta sayısı:0

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:0

Güneyde son durum

Toplam vaka 1080

Toplam test: 199.838

Taburcu edilen: 852

Kaybedilen hasta: 26