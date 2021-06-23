Kuzeyde 44, güneyde 122 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 8 bin 889 testle 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Güney Kıbrıs’ta 122 yeni vaka tespit edilirken, salgına bağlı can kaybı yaşanmadı. Kuzeydeki vakaların 5’i, daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi. Yerel vakaların 6’sı Lefkoşa, 27’si Girne, 5’i Gazimağusa, 1’i Güzelyurt’tan. Vakaların yerleşim bölgelerine göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1; Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3; Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1; Güzelyurt Yukarı Bostancı-1.

4 bin 590 aşı yapıldı

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 17; tedavisi devam eden vaka sayısı 290; Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 25; otellerde takip edilen vaka sayısı 256; tetkikleri devam eden vaka sayısı 9. Yoğun bakımda hasta yok.

Pandemi sürecinde yapılan toplam test sayısı 1.401 milyon, toplam vaka sayısı 7 bin 817, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 7 bin 492. Pandemiden dolayı kaybedilen toplam hasta sayısı ise 35.

Güvende kal uygulaması çerçevesinde son 24 saat içerisinde 214 bileklik takıldı. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 637. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 625; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 14 bin 850.

Ülke genelinde dün 4 bin 590 aşı yapıldı.

Güneyde can kaybı olmadı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 37 bin 674 test sonucu 122 yeni vaka tespit edilirken, salgına bağlı can kaybı yaşanmadı.