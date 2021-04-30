Kuzeyde 44, güneyde 668 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 44, Güney Kıbrıs’ta ise 668 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha hayatını kaybetti. Kuzeyde dün taburcu edilen hasta sayısının ise 70 olduğu bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 bin 453 test yapıldığını ve 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlandığını, 73 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 5 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, 38 yerel vakanın 18’inin Lefkoşa, 5’inin Gazimağusa, 13’ünün Girne, 2’sinin de Güzelyurt bölgesinden olduğunu kaydetti.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 2,Göçmenköy-1,Yenikent-1,Lefkoşa Sanayi-3 ,Dereboyu-1,Marmara-1,Gelibolu-1,Surlariçi-2 ,Hamitköy-3 ,Kaymaklı-2 , Çağlayan-1.

Girne: Girne Merkez-4 ,Edremit-1,Karaoğlanoğlu-2 , Girne Boğaz-1,Karşıyaka-1, Alsancak-3, Yukarı Girne-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3 . Tuzla-1/ Baykal-1.



Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2.

Test sayısı bir milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’da son rakamları da paylaştı.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan toplam test sayısı 976 bin 247,toplam vaka sayısı 6 bin 239,iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 5 bin 468, tedavisi devam eden vaka sayısı 740, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 152, Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 586, toplam kaybedilen hasta sayısı 31, yoğun bakımda yatan hasta sayısı2.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 37 bin 325 test sonucunda 668 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 308'e, toplam vaka sayısı ise 65 bin 233'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin 75 ve 89 yaşlarında iki erkek olduğu ve 89 yaşındaki kişinin iki doz aşısını da yaptırdığı kaydedildi.

Tedavi altında olan 279 hastadan 75'inin durumunun ciddi olduğu da belirtildi.